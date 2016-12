Roma, El Shaarawy: "Mercato Juve super, dovremo tenere il passo"

Arrivato nella Capitale nello scorso mercato invernale, il Faraone si sta allenando in questi giorni a Boston col resto della squadra nell'ambito della tournée in Usa e Canada. Un precampionato intenso e ricco di big match per trovare subito ritmo e intensità. "Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, sapendo che davanti abbiamo la Juventus, una squadra con delle doti davvero importanti - ha spiegato EL SHaarawy -. Dobbiamo cercare di stare al loro passo". "Loro partiranno forte, ma noi siamo un gruppo forte e di grande qualità - ha aggiunto -. Facciamo il nostro campionato e poi si vedranno i risultati".



Poi qualche battuta sulla sua avventura in giallorosso: "Sono molto contento di essere a tutti gli effetti della Roma. Per me è una sfida importante, iniziata a gennaio. Sapevo che questa era un'occasione da non fallire. Mi sono messo subito a disposizione per aiutare la squadra. Ho dato il mio contributo ma ora sento di poter dare qualcosa in più, per la Roma e per me stesso". Infine capitolo Champions: "Il preliminare? Abbiamo davanti queste due partite importantissime per noi: dobbiamo centrare il traguardo, ci stiamo preparando al meglio per farci trovare pronti.