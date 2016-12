Roma, è caccia al centrocampista: in pole c'è Jorginho

La lavatrice non centrifuga più come un tempo, Strootman quest'anno fa fatica come Naigggolan. E con Gerson bocciato da Spalletti e Florenzi fuori con il crociato appena ricostruito, a centrocampo è scattato l'allarme. Non bastano De Rossi e Paredes, e così la società sta già lavorando per gennaio. In grande rialzo le quotazioni di Jorginho che al Napoli non trova più spazio e potrebbe partire se arriverà un offerta da 10 milioni.