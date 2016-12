Roma, accolto ricorso per Strootman. Niente squalifica

La Roma ritrova Kevin Strootman . La Corte sportiva d’appello della Federcalcio ha accolto il ricorso della società giallorossa, e così è stata cancellata la squalifica di 2 turni arrivata per la simulazione tanto discussa nel derby. Con il giocatore trattenuto da Cataldi che cade a terra. Un’arma in più per il tecnico giallorosso Luciano Spalletti che lo avrà a disposizione per le sfide scudetto contro Milan e Juventus.

LE MOTIVAZIONILe motivazioni della Corte sportiva d'Appello: "Esaminati gli atti, la Corte intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l'arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della prova televisiva è sempre ammissibile laddove l'arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione".

"Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell'evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest'ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come 'uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l'arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi'".

"Peraltro - scrivono ancora i giudici nella sentenza che accoglie il ricorso dei giallorossi - come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio".