Real Madrid, Zidane: "Spero di recuperare Ronaldo"

Lo 0-0 in casa del Manchester City ha soddisfatto Zinedine Zidane che nella semifinale di Champions ha saputo difendere il risultato sfiorando la vittoria senza Cristiano Ronaldo: "Spero di recuperarlo per il ritorno, sono ottimista, ma oggi non poteva giocare. Abbiamo giocato con attenzione, è una semifinale di Champions". Poi la gioia per lo scudetto della Juventus: "Sono contento, la porto sempre nel cuore".

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane dichiara: “Le condizioni di Cristiano Ronaldo? Non poteva giocare, ha risentito qualcosa nell’allenamento di ieri ed è andata così. Speriamo che recuperi per il ritorno ma sono ottimista. Ovviamente la sua assenza ha influito, io lo vorrei sempre in campo ma chi l’ha sostituito ha fatto benissimo. Il Real si è difeso all’italiana? Quando non hai la palla devi difenderti e quando ce l’hai devi giocare, soprattutto quando disputi una semifinale di Champions. Il quinto Scudetto della Juventus? Sono contento per la Juve perché la porto sempre nel cuore, sempre forza Juve. Morata tornerà al Real Madrid? Non lo so, vedremo”