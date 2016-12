Real Madrid, Zidane: "Concesso troppo alla Roma"

Zinedine Zidane soddisfatto dopo la vittoria sulla Roma: "Abbiamo giocato bene - le parole del tecnico del Real Madtid a Premium Sport -. Forse abbiamo concesso qualcosa di troppo in difesa ma loro hanno giocatori importanti. Alla fine abbiamo fatto 4 gol subendone zero quindi il bilancio è positivo". Il francese ha anche parlato dell'ingresso in campo di Totti: "Sono contento che un campione come lui abbia giocato".