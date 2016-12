Prommangkalachan, il monaco tifoso del Leicester

I gol di Vardy, le magie di Mahrez, la sapiente guida di Ranieri, ma non solo. Alla base del clamoroso trionfo in Premier League c'è anche un monaco buddista. Phra Prommangkalachan, amico del presidente Vichai Srivaddhanaprabha, aveva predetto in tempi non sospetti la vittoria del campionato alle Foxes.