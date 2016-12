19 aprile 2015 Premier: riscatto City, battuto il West Ham Dopo due sconfitte di fila gli azzurri di Manchester piegano 2-0 gli Hammers: decidono l'autorete di Collins e un gol di Aguero Tweet google 0 Invia ad un amico

19:08 - Tira un sospiro di sollievo il Manchester City che si riscatta dopo due sconfitte di fila, l'ultima nel derby con lo United, battendo 2-0 il West Ham all'Etihad Stadium nel match valido per la 33esima giornata di Premier League. I Citizens passano grazie ad un'autorete di Collins e raddoppiano con Aguero. Nella ripresa stop di quasi 10 minuti per soccorrere Silva, uscito in barella e con l'ossigeno dopo una gomitata di Kouyate.

All'Etihad Stadium il Manchester City è chiamato ad una risposta per restare aggrappato alla zona Champions League e dopo due sconfitte di fila ritrova un po' di serenità grazie al successo per 2-0 sul West Ham. Al 18' la gara si sblocca per una maldestra autorete di Collins che devia col destro nella propria porta il traversone dalla fascia di Jesus Navas. Prima dell'intervallo, al 36', la squadra di Pellegrini raddoppia in contropiede con Aguero che riparte, allarga per Navas, la palla gli torna e realizza col destro. Nella ripresa grande spavento in casa Manchester City per David Silva: la partita è stata ferma per diverso tempo (9 minuti di recupero alla fine) per soccorrere lo spagnolo, colpito da una gomitata al volto, tra zigomo e tempia, da Kouyate. Silva è stato portato fuori in barella con anche la maschera dell'ossigeno.



Con questo successo il City sale a 64 punti, a meno uno dallo United e a meno due dall'Arsenal che però ha una gara in meno. Aguero e compagni sono a più sette sul Liverpool, pure lui con una partita da recuperare.



Colpo esterno del Tottenham che vince 3-1 a St. James' Park contro il Newcastle, in piena crisi e alla sesta sconfitta consecutiva. Nel 33esimo turno di Premier League gli Spurs, ancora in corsa per un posto in Europa (sono ora sesti a 57 punti, +1 sul Southampton), trovano il vantaggio al 30' con Chadli con un sinistro da fuori su cui Krul è tutt'altro che perfetto. A inizio ripresa, al 46', i Magpies pareggiano con Colback che sbroglia un batti e ribatti in area ma il Tottenham torna immediatamente davanti al 53' grazie a Eriksen direttamente su calcio di punizione. A tempo scaduto il tris porta la firma di Harry Kane in contropiede, lanciato a tu per tu col portiere da Lamela.