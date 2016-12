FA Cup: Liverpool ko, Aston Villa in finale

18:45 - Sarà Arsenal-Aston Villa la finale di FA Cup. A Wembley, nella seconda semifinale, i Villans battono 2-1 in rimonta il Liverpool: al vantaggio di Coutinho per i Reds rispondono Benteke prima dell'intervallo e Delph in avvio di ripresa. Mario Balotelli entra all'inizio del secondo tempo al posto di Lazar Markovic e si vede annullare all'88' il gol del potenziale 2-2 per fuorigioco.

Delusione per il Liverpool che a Wembley perde 2-1 contro l'Aston Villa nella seconda semifinale di FA Cup (la prima vinta ieri dall'Arsenal sul Reading). I Reds, per l'occasione in completo giallo, passano in vantaggio al 30' con l'ex interista Coutinho che sfonda in area sul servizio di Sterling e insacca di interno destro. I Villans non stanno a guardare e poco dopo pareggiano: l'1-1 porta la firma di Benteke che tutto solo in area insacca col destro sul centro basso di Delph. In avvio di ripresa Rodgers inserisce Mario Balotelli al posto di Lazar Markovic ma al 54' è ancora l'Aston Villa ad andare in gol per il 2-1. Grealish serve Delph in area che mette a sedere Lovren e col destro trafigge Mignolet. Nel finale il Liverpool si butta in avanti ma non trova il pari: all'87' un uomo sulla linea salva l'incornata di Gerrard mentre all'88' viene annulato un gol a Balotelli di testa per giusto fuorigioco. L'Aston Villa centra l'11esima finale di FA Cup della sua storia, la prima dal 2000. Sfiderà l'Arsenal detentore del trofeo in carica.