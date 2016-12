Premier League - Prima Mata, poi Giroud: Manchester United-Arsenal 1-1

Polemiche, tantissime. Mourinho aveva attaccato Wenger, portando la partita sui binari classici e cari al portoghese. Un modo per togliere un po' di pressione ad uno United privo di Ibra, squalificato, e toccato dal caso Rooney, rimasto in panchina per un'ora per scelta tecnica. La stretta di mano ad inizio match tra José e Wenger è stata gelida e di circostanza, con i due tecnici che non si sono nemmeno guardati.



Poi il match. Tattico, privo di squlli, molto bloccato. Fino al 34' il minuto in cui la partita è esplosa. E, guarda caso, per un episodio che scatenerà sicure polemiche: dribbling con tunnel di Valencia e successivo contatto con Monreal. A velocità naturale pareva rigore solare, dai vary replay si vede un contatto non così determinante. Ma sì, poteva essere rigore per lo United. Mourinho ha dato vita ad uno show in panchina, urlando e disperandosi. Poi è stato Cech a strozzare l'urlo in gola a tutto l'Old Trafford, con due parate su Mata e Martial.



Al 63' il vantaggio United, grazie ad una palla lavorata sulla destra da Valencia, imbeccato da uno spento e mai incisivo Pogba. Palla in mezzo sinistro letale di Mata, con Cech incolpevolmente battuto. Una gioia che sembrava poter durare fino al fischio finale, dato che l'Arsenal, complice la giornata no di Ozil e Sanchez, non ha mai impensierito De Gea. Ma sono stati i cambi chiamati da Wenger ad incidere sul match e sulla classifica. All'89' la folata sulla destra di Oxlade-Chamberlain, il cross e lo stacco clamoroso e imperioso di Giroud: gol confezionato dai panchinari e 1-1 servito.