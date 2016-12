Premier League: il Chelsea risponde al City, doppietta Pellè

19:00 - Il Chelsea non si ferma. La capolista, nell'ottava giornata di Premier League, vince 2-1 sul campo del Crystal Palace grazie alle reti di Oscar e Fabregas: i Blues tornano così a +5 sul Manchester City, vittorioso poche ore prima 4-1 col Tottenham in virtù del poker di Aguero. Prosegue il momento magico di Graziano Pellé: l'attaccante azzurro sigla una doppietta nell'8-0 rifilato dal Southampton al Sunderland. Arsenal bloccato sul 2-2 dall'Hull.

Bastano 6 minuti al Chelsea per sbloccare la gara col Crystal Palace, al secondo ko consecutivo: punizione magistrale di Oscar e Mourinho esulta. A complicare la vita allo Special One ci pensa il suo Azpilicueta, che al 40' perde la testa ed entra col piede a martello sulla caviglia di un avversario. La superiorità numerica dei padroni di casa dura però solo 3 minuti, perché Delaney fa un fallo tattico a centrocampo e si becca il secondo giallo. Allarme rientrato per i Blues, che nella ripresa arrontondano con Fabregas abile ad insaccare dopo uno scambio con Oscar: nel finale inutile gol della bandiera di Campbell.

Un tocco sottomisura su assist di Davis e un destro in diagonale sul filtrante Tadic: entra due volte tra i marcatori Graziano Pellé, tra i protagonisti del clamoroso 8-0 rifilato dal suo Southampton, terzo in classifica, al Sunderland. L'azzurro, fresco da esordio con gol in Nazionale, propizia anche l'autorete di Bridcutt e la rete di Tadic: in gol vanno pure Wanyama, Cork e Mane, chiude il tabellino lo "splendido" autogol di Vergini. Lascia due punti per strada l'Arsenal, alla terza uscita senza successo: solo 2-2 all'Emirates contro l'Hull, che fino al 91' - minuto del pari di Welbeck - sogna addirittura il colpaccio.

Continua invece il sogno del West Ham, che s'impone 3-1 sul campo Burnley: le reti di Sakho, Valencia e Cole spingono gli Hammers momentanemanete in zona Champions, quarti, in attesi dei risultati di Manchester United, Swansea e Liverpool. Si riscatta l'Everton, che dopo due sconfitte e un pari batte 3-0 l'Aston Villa: in rete Jagielka, Lukaku e Coleman. Chiude il programma Newcastle-Leicester, iniziata con grande ritardo per problemi di sicurezza dovuti al pericolante tabellone elettronico dello stadio: finisce 1-0 per i padroni di casa, che col rete di Obertan trovano la prima vittoria in campionato.



La gara dell'Etihad Stadium è ricca di emozioni e palle gol e si sblocca già al 13' con Aguero che controlla in area, rientra sul destro e fa secco Lloris in diagonale per l'1-0. Poco dopo arriva l'1-1 del Tottenham che al 15' pareggia in contropiede con Eriksen. L'equilibrio non dura molto perchè al 20' il City torna davanti con un rigore trasformato da Aguero. Al 32' i padroni di casa conquistano un altro tiro dal dischetto per un fallo in area di Kaboul ma stavolta Lloris si distende e respinge il tiro del Kun. Prima dell'intervallo ancora il portiere francese salva sull'argentino e su Milner mentre Hart dice di no a Mason.

Nella ripresa la gara resta spettacolare e Lloris è sempre il più impegnato, bravissimo a dire di no ancora ad Aguero e poi a Jesus Navas. Nel momento migliore del City, ilsi conquista un rigore per fallo in area di: al 62' calciama Hart intuisce e respinge. Scampato il pericolo i citizens si rigettano in avanti e al 68'stende Aguero in area: rigore e rosso per il difensore ex Siviglia. Il Kun realizza e fa 3-1. Al 75' arriva il definitivo di 4-1 sempre diche realizza in diagonale al termine di un'azione di contropiede. Da segnalare che nel primo tempo, al 26', il City ha dovuto sostituire, uscito infortunato in barella, con