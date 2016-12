Premier League, Pellè nominato giocatore del mese

13:55 - Continua il momento d'oro per l'attaccante italiano Graziano Pellè. Dopo l'esordio in nazionale con goal nella partita di lunedì contro Malta, l'attaccante, autore di 4 goal in 7 partite, è stato insignito del premio di miglior giocatore del mese in Premier League piazzandosi davanti a due mostri sacri come Angel Di Maria e Diego Costa. Insieme a lui premiato anche il tecnico Ronald Koeman come manager del mese.

"Sono molto felice di quanto sto facendo da un paio d'anni - ha raccontato il giocatore al canale ufficiale del Southampton - Ho vissuto bei momenti in carriera, ma ora sto giocando a un livello più alto, sto raggiungendo obiettivi per cui ho lavorato per tutta la carriera giorno dopo giorno, ma non ho intenzione di fermarmi: è solo l'inizio."

Pellè racconta anche quali sono state le emozioni del debutto in Nazionale: "All'inizio ero emozionato, anche durante l'inno, è bellissimo sentirsi parte dell'Italia e tentare di dare un contributo. Cantare l'inno è una sensazione inesplicabile. In Italia parlano di "grande debutto", ma a parte un paio di buone azioni avrei potuto fare molto di meglio. Sono contento per il debutto, ma non troppo della mia performance."