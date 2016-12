Premier League, il Chelsea ribalta il Watford

Ancora Diego Costa, ancora nel finale: il Chelesa di Conte si aggrappa al suo bomber che, così come nella prima giornata col West Ham, decide la gara negli ultimi minuti e regala ai Blues altri tre punti per restare in vetta a punteggio pieno. Piange Mazzarri che, dopo il pari col Southampton, sognava il colpaccio nel derby italiano: sogno che prende corpo al 55' quando Capoue riceve un cross da destra di Guedioura e trova l'incrocio dei pali con un mancino al volo da centro area. Un'illusione per il tecnico livornese, che tra l'80' e l'87' è costretto a masticare amaro: prima il neoentrato Batshuayi sfrutta una corta respinta del portiere Gomes e firma il pari, poi Diego Costa si invola verso l'estremo difensore brasiliano e lo infila con un rasoterra. Negli altri match pomeridiani, belle vittorie per Tottenham e Everton, che nella prima giornata si erano affrontate e avevano pareggiato: gli Spurs liquidano 1-0 il Crystal Palace grazie al sigillo di Wanyama, mentre i Toffees rimontano 2-1 il West Bromwich con i gol di Mirallas e Barry che rispondono al vantaggio iniziale firmato McAuley. Brutta batosta invece per il Liverpool, che dopo la splendida vittoria al debutto con l'Arsenal si scioglie sul campo del Burnley: finisce 2-0, a segno Vokes e Gray. Cade infine anche lo Swansea di Guidolin, battuto 2-0 in casa dall'Hull City: decidono Maloney e Hernandez.



Botta e risposta servito, invece, tra le due Manchester. Dopo il successo di ieri dello United ecco che gli fa eco il City, vittorioso per 4-1 sullo Stoke City. Partita più complicata di quanto dica il risultato per gli uomini di Guardiola. Il match si sblocca al 27', Aguero si incarica di trasformare un rigore (dopo i due sbagliati con la Steaua Bucarest) e questa volta le gambe non gli tremano, palla da una parte e portiere dall'altra. Al 36' è ancora l'argentino il protagonista, punizione dalla destra di De Bruyne e colpo di testa del Kun che anticipa il marcatore e beffa il portiere sul palo lungo. A inizio ripresa lo Stoke accorcia, l'arbitro vede una trattenuta in area e indica il dischetto, l'ex Milan Bojan Krkic non sbaglia. La partita si riaccende nel finale, entra Nolito e in pochi minuti firma la sua doppietta, due gol facili facili (86' e 95'), assist di Iheanacho prima e di Sterling poi.



Partita prudente, infine, a Leicester, dove i campioni d'Inghilterra e l'Arsenal non vogliono rischiare un altro scivolone dopo quello all'esordio: due squadre che hanno subito troppi gol recentemente e che dunque stanno più attente a difendere. Primo tempo lento, ripresa più viva con squilli da ambo le parti: Gunners pericolosi con Cazorla e Walcott, Foxes vicini al vantaggio nel finale con Mahrez, ma Cech dice no. Un punto per Ranieri, che protesta per qualche espisodio dubbio nell'area londinese: spicca un intervento di Bellerin su Musa, il contatto sembra esserci ma Clattenburg non fischia e al King Power Stadium finisce senza gol.