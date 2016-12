Premier League: il Chelsea di Conte è il club più odiato

La squadra meno detestata è risultata il Bournemouth, mentre al penultimo posto c'è il Leicester di Claudio Ranieri, che mantiene parecchie simpatie anche dopo aver vinto a sorpresa la Premier League nella scorsa stagione. In ogni caso, considerato il forte carattere di Antonio Conte, il fatto di essere alla guida del club più odiato potrebbe rappresentare un importante leva per compattare il gruppo e un ulteriore stimolo per caricare la squadra.