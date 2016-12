Premier: Guidolin frena il Chelsea, City solo in vetta

Il primo stop per il Chelsea di Antonio Conte arriva per mano dello Swansea . I Blues pareggiano 2-2 al Liberty Stadium dopo essersi fatti rimontare e superare dalla formazione di Guidolin: dopo il vantaggio iniziale di Diego Costa gli Swans mettono la testa avanti grazie a Sigurdsson (gol su rigore) e Fer. Al minuto 81 è ancora Diego Costa (stavolta con una splendida sforbiciata sottomisura) a regalare un punticino ai suoi.

Schierato ancora una volta titolare da Conte, l'ex attaccante dell'Atletico Madrid ripaga subito la fiducia del tecnico infilando al 18' Fabianski: splendido aggancio in area di Oscar e sfera girata proprio a Diego Costa che non sbaglia. Nella ripresa due pasticci difensivi rovinano la giornata a Conte: al 59' un'uscita scellerata di Courtois regala calcio di rigore allo Swansea (trasformato da Sigurdsson) e tre minuti dopo Cahill si fa scippare il pallone da Fer, che si presenta davanti al portiere avversario e non sbaglia.



Conte butta nella mischia Fabregas e Moses per provare a ravvivare la manovra e all'81' il Chelsea trova il preziosissimo pari: azione tambureggiante al limite dell'area dello Swansea che si conclude con la rovesciata vincente di Diego Costa. Quarta rete in campionato per lo spagnolo, ma al triplice fischio il Chelsea si ritrova secondo: il Manchester City (primo a punteggio pieno) ora dista due lunghezze.