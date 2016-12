Pogba fa retromarcia: "La Juve nel cuore, club per me più importante"

"La Juventus è il club più importante della mia carriera ed ha un posto speciale nel mio cuore. Non mi piace che le mie parole vengano erroneamente interpretate". Queste le parole di Paul Pogba per precisare il significato di alcune sue affermazioni ("Il Manchester United è casa mia. E' come se fossi andato in vacanza") dei giorni scorsi. "Sono molto grato e felice per l'amore, la fiducia e l'opportunità che la Juventus mi ha dato".