8 ottobre 2015 Platini sospeso dalla Fifa ma tira dritto: "Mi candido comunque" Il presidente Uefa: "Sorpreso dalla decisione, vogliono danneggiarmi"

Michel Platini replica al Comitato etico della Fifa, dopo la sospensione (assieme al presidente Blatter e al segretario generale Valcke) per 3 mesi per l'indagine su un presunto pagamento irregolare. "E' un tentativo di danneggiare la mia reputazione - la nota del presidente Uefa, uscita prima della decisione ufficiale -. Cercherò in tutti i modi di far emergere la verità. La candidatura alla Fifa rimane valida".

"Ho appreso l'intenzione del Comitato etico di sospendermi per 90 giorni, la portata di questa informazione è di grave entità anche perché viene da una fonte ufficiale della Fifa" aveva spiegato Platini. "Nelle ultime settimane ho sottolineato la mia disponibilità a cooperare pienamente con le autorità nel rispetto delle severe normative procedurali che la Fifa ha chiaramente violato - continuava la nota-. Ho sempre agito con onestà e coraggio perché lo sento come dovere morale, la mia determinazione nel cercare la verità è nota a tutti". Poi sulla candidatura Fifa: "Ho inviato lettere di sostegno per presentare la mia candidatura, chiedo all'Uefa di convocare a breve una riunione a Nyon e voglio incontrare tutte le altre Federazioni affiliate alla Fifa nello spirito di apertura che da sempre caratterizza le mie azioni. Ho la certezza che supereremo queste difficoltà in tutta trasparenza".

SEI ANNI ALL'EX VICE PRESIDENTE MONG-JOONIl Comitato Etico della Fifa presieduto da Hans Joachim Eckert ha comunicato la sospensione del presidente Joseph Blatter, del vice-presidente e presidente Uefa Michel Platini e del segretario generale Jerome Valcke. Lo stop durerà 90 giorni e potrà essere prorogato di 45 giorni. Sei anni e 100.000 franchi di multa all'ex vice presidente Fifa Chung Mong-joon, che ha violato 5 articoli del Codice Etico nell'ambito delle indagini sul processo di vendita dei Mondiali 2018/2022.