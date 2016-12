Pelé, il film in Italia dal 26 maggio

La storia di un ragazzo cresciuto nelle favelas e che che è riuscito a diventare il calciatore più forte della storia, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Arriva sul grande schermo il mito di Pelè in un film biografico che ripercorre i primi anni della vita di O Rei, la povertà del suo Brasile, il rapporto con il padre, i primi successi fino alla clamorosa vittoria della Coppa del Mondo con la Seleçao a solo 17 anni. A produrre la pellicola lo stesso Pelé, insieme a Brian Grazer, premio Oscar per A Beautiful Mind. La pellicola, diretta dai fratelli Jeff e Mike Zimbalist con Vincent D’Onofrio, Colm Meaney, Diego Boneta e Rodrigo Santoro, sarà presentata in anteprima mondiale nella sezione Special Screening del Tribeca Film Festival il prossimo 23 aprile, mentre uscirà nelle sale italiane il 26 maggio.