Parma, Tommasi: "Notizie non belle, il debito è alto"

E' tutto da decifrare il futuro del Parma, retrocesso in Serie B e fallito dopo i disastri provocati dalla gestione Ghirardi. Resta in bilico l'iscrizione al prossimo campionato cadetto del club emiliano, che potrebbe essere costretto a ripartire dalla Serie D: "Purtroppo sul Parma ho notizie non belle - ha detto Damiano Tommasi, presidente dell'Aic -. Il debito sportivo è alto, per troppi mesi non si è parlato di chi ha creato questa situazione".