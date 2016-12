Serie A: tutte le emozioni della 37.ma giornata

MILAN-TORINO 3-0 Nel primo posticipo della 37a giornata di Serie A il Milan supera 3-0 il Torino. Inzaghi, con ogni probabilità all'ultima panchina al Meazza, rilancia dopo quasi 4 mesi El Shaarawy e al 19' il Faraone sblocca la gara. Nel finale di tempo rosso a Zaccardo e allo stesso Inzaghi per proteste. Nella ripresa espulso anche Molinaro: Pazzini fa 100 in Serie A dal dischetto (12'). Poi El Shaarawy cala il tris al 20'. Per i granata addio Europa.

LAZIO-ROMA 1-2 Lazio-Roma 1-2. Decidono nel finale i gol di Iturbe al 28' st, Djordjevic al 37' st e Yanga-Mbiwa al 40' st. Sentenza di un derby che per la Roma vale il secondo posto, ovvero la Champions League senza preliminari. E per la Lazio l'ultimo brivido da correre al San Paolo: Napoli-Lazio, un posto ai preliminari di Champions per due. Sarà una grande sfida: se vince, va il Napoli. Altrimenti, tocca alla Lazio.

PALERMO-FIORENTINA 2-3

Palermo-Fiorentina 2-3. Per una doppia festa: Zamparini la offre per Dybala (capitano per l'occasione) e i 30 milioni incassati per la sua cessione alla Juve, fa niente se poi la partita dice male. Montella la celebra per la sua Viola, che coi 3 punti raggiunge la garanzia di un posto in Europa League 2015-16. Non è poco. I gol, in sequenza, di Ilicic, Jajalo, Gilardino, Rigoni e poi Alonso. Espulso Kurtic al 92'.



PARMA-VERONA 2-2

Luca Toni non smette di stupire. L'attaccante del Verona, che martedì compirà 38 anni, firma una doppietta nel 2-2 in rimonta dell'Hellas sul campo del Parma e con 21 reti diventa il nuovo capocannoniere del campionato staccando Tevez e Icardi, entrambi fermi a quota 20. Agli emiliani di Donadoni non basta il doppio vantaggio maturato nei primi 36 minuti grazie ai gol di Nocerino e Varela. Anzi, nel finale Toni sfiora addirittura la tripletta.



CHIEVO-ATALANTA 1-1

Al Bentegodi il Chievo saluta il suo pubblico con un pari contro l'Atalanta. Nel primo tempo meglio i bergamaschi, che colpiscono la traversa con Gomez. Ed è proprio l'argentino a sbloccare la partita e a portare in vantaggio gli ospiti al 3' della ripresa, approfittando di un errore di Zukanovic. Pressione della squadra di Maran: la difesa avversaria e Sportiello resistono fino al 43', quando Pellissier di testa fissa il risultato sull'1-1.



UDINESE-SASSUOLO 0-1

E' bastato un gol di Magnanelli al Sassuolo per vincere in casa dell'Udinese: 0-1. Al 70' il momento chiave del match con Berardi che ha servito un pallone invitante al centrocampista che, con una rasoiata dal limite dell'area, lo ha spedito all'angolino. Per Scuffet, subentrato a Karnezis, conclusione imparabile. Nel finale espulso Guilherme per doppia ammonizione. Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri che non sanno più vincere.



CESENA-CAGLIARI 0-1

Il Cagliari vince 1-0 a Cesena una sfida che metteva di fronte due squadre già matematicamente retrocesse in Serie B. Al Manuzzi decide una rete al 91' di Sau, bravo a trafiggere Agliardi in diagonale su assist di Ekdal. Il gol della formazione sarda è stato uno dei pochi lampi di una partita soporifera e avara di emozioni. Il Cesena recrimina per due grandi parate di Brkic su Defrel, senza dubbio uno dei migliori in campo.



EMPOLI-SAMPDORIA 1-1

Finisce in parità l'ultimo anticipo dell'ora di pranzo di Serie A. Al Castellani l'Empoli festeggia una salvezza tranquilla congedandosi dal suo pubblico con un 1-1 interno contro la Sampdoria, raggiunto nel finale dalla zampata di Eto'o. Al 57' il vantaggio di Pucciarelli che ha messo fine a un digiuno che durava da sette mesi. Con questo pareggio la Sampdoria dice praticamente addio alle speranze di qualificazione europea.



GENOA-INTER 3-2

Nel secondo anticipo della 37.ma giornata, il Genoa supera l'Inter al termine di un match pieno d'emozioni. A Marassi finisce 3-2 per il Grifone, che va sotto al 19' (gol di Icardi) ma replica con Pavoletti (24'). Palacio riporta avanti i nerazzurri (30'), ma un pasticcio Ranocchia-Handanovic regala il 2-2 a Lestienne (41'). Nella ripresa, all'89', Kucka trova il 3-2 con un colpo di testa. La squadra di Mancini è praticamente fuori dall'Europa.



JUVENTUS-NAPOLI 3-1

Non fa sconti la Juventus di Allegri che nell'anticipo della 37.ma giornata ha battuto 3-1 allo Stadium il Napoli nonostante le numerose seconde linee schierate. Prima della festa per il "Double", i bianconeri sono passati grazie alle reti di Pereyra (13'), Sturaro (77') e Pepe su rigore (93'). Di Lopez il gol per gli azzurri che vedono allontanarsi il terzo posto utile per la prossima Champions League. Espulso Britos per una testata a Morata.