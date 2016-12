Pallone d'Oro, dalla Spagna: il premio a Cristiano Ronaldo davanti a Messi

Che fosse lui lo si immaginava: Champions League e Europeo valgono di per sè, se sei Cristiano Ronaldo e hai vinto entrambi i tornei da protagonista assoluto, il Pallone d'Oro . Ora secondo il quotidiano Mundo Deportivo possiamo darlo per certo: giovedì prossimo - scrivono in Catalogna - a Madrid si recaranno i responsabili di France Football per le foto di rito e l'intervista, poi alle otto di sera di lunedì 12 dicembre l'anuncio ufficiale.

Un'anticipazione che non stupisce perché che il premio di France Football, il settimanale che assegna il Pallone d'Oro da quest'anno in autonomia dopo la rottura con la Fifa, finisse al portoghese era pressoché scontato. La rivista francese comunicherà attraverso i propri profili social, a partire dalla 18 di lunedì prossimo, i piazzamenti dei trenta candidati e poi alle 20 sulla televisione dell'Equipe verrà annunciato il vincitore: sul podio con Ronaldo ci sarà Messi e poi uno tra Griezmann, Suarez e Neymar.



Per CR7 è il quarto Pallone d'oro, dopo quelli vinti nel 2008, nel 2013 e 2014. A gennaio sarà poi la volta del Fifa The Best (premio erede del Fifa World Player), con i medesimi fuoriclasse a contendersi il premio.