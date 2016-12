Non gli fanno vedere il Cska in tv: tifoso brucia il pub

Un uomo, tifoso del Cska Mosca , ha dato fuoco a un pub di Kalinigrand, nella Russia nordoccidentale, dopo che il proprietario si era rifiutato di fargli vedere in tv un match della sua squadra del cuore per far seguire una nota soap locale agli avventori abitudinari. Il tifoso si è infuriato, se n'è andato ed è tornato con una tanica di benzina e una scatola di fiammiferi . E' stato arrestato e rilasciato su cauzione con l'accusa di incendio doloso.

"Ho bisogno di vedere questa partita - ha urlato l'uomo originario di Ulyanovsk - E' un grande match". Il proprietario, però, non ha acconsentito alla richiesta per rispetto dei consumatori abituali che in quel momento si erano riuniti per vedere una nota soap opera locale.



Al rifiuto, il tifoso non ci ha più visto e ha deciso di bruciare il locale. Come riportato dal Sun, i danni subiti sarebbero di circa 40 mila euro. Fortunatamente né il gestore né i commensali hanno riportato ferite e sono riusciti a mettersi in salvo.



Ora l'uomo è stato rilasciato su cauzione, ma non può lasciare Kaliningrad prima del processo.