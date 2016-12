Nizza, L'Equipe boccia Balotelli: "Da 2 in pagella"

Dalle stelle alle stalle in soli 4 giorni. Quando c'è di mezzo Mario Balotelli non esistono mai le mezze misure e se ne sono già accorti i tifosi del Nizza . Idolatrato dalla stampa dopo la doppietta al Marsiglia di domenica, Supermario è stato affossato dalla stessa dopo la deludente prova in Europa League con lo Schalke. "Balotelli è tornato un mortale" ha scritto l' Equipe che gli ha dato un 2 in pagella (l'equivalente del nostro 4, ndr).

Giudizio pesante quello del più illustre quotidiano sportivo francese, poco tenero nei confronti di Balotelli dopo la brutta prova contro lo Schalke. “Ha camminato e sbagliato tanto. E pesato poco, troppo difficile da raggiungere per i suoi compagni. Nessuna mobilità, poche aperture. Il Nizza ha spesso giocato in dieci. Forma fisica ancora precaria e disinteresse quando il gioco gli era distante. Insomma, Balotelli è tornato un mortale".



Poco più tenero il Nice Matin, che ha dato a Supermario un voto in più, sottolineando "le imprecisioni e la poca corsa" dell'attaccante. "Paese che vai usanza che trovi" recita un vecchio adagio. Ma per Supermario la musica è sempre la stessa: o è bianco o è nero, per lui non esistono mai le mezze misure.