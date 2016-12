Nicchi assolve Rocchi: "In Juve-Roma nessun errore"

13:47 - Ragionare a mente fredda è più facile, così Marcello Nicchi, a una settimana di distanza dai fatti di Juve-Roma, analizza l'operato dell'arbitro Rocchi: "Ad oggi, le immagini dicono che non ha sbagliato nulla - spiega il presidente Aia -. Dubbi? Quando l'arbitro prende una decisione è certo e deve andare avanti con quelle certezze. Uefa e Fifa hanno giudicato gli episodi dello Stadium "al limite", nemmeno la tecnologia è bastata a chiarirli".

In una lunga intervista a Radio Rai, il massimo esponente dell'Associazione Italiana Arbitri scagiona il fischietto toscano: "Dal punto di vista affettivo, l'arbitro Rocchi non dovrebbe restare fermo. Questa decisione, tuttavia, tocca al designatore (Messina, ndr). Io sono tranquillo, Rocchi è tranquillo, si sta allenando e, ad oggi, le immagini direbbero che non ha sbagliato niente. Tutti sanno che Rocchi è uno dei primi cinque arbitri europei. In un altro paese non si sarebbe probabilmente neppure parlato del suo arbitraggio. Se mettiamo in dubbio le capacità di Rocchi, cadiamo nel ridicolo: bisogna accettare con più serenità gli errori di arbitri e giocatori. Quando dei professionisti gestiscono uno spettacolo visto da tutti, bisogna avere comportamenti consoni. Rocchi dirà cos'ha provato, vissuto e sperimentato, in un'intervista che abbiamo già concordato".

In attesa di conoscere lo stato d'animo del singolo, Nicchi affronta la problematica arbitri in modo più generale e approfondito: "Gli arbitri vanno in campo senza preconcetti, lo stesso avverrà nelle partite di queste due squadre. Ma è importante che i protagonisti non li mettano in difficoltà. Non c'è nessun fardello che ci portiamo dietro da Calciopoli, questi sono nuovi dirigenti e abbiamo fatto tesoro degli errori del passato. Viene difficile parlare di arbitri - sottolinea il presidente dell'Aia - quando si legge che un deputato fa un'interrogazione parlamentare per un calcio di rigore, mentre questo Paese è allo sbando e i giovani non hanno lavoro: si preoccupasse di questi problemi". Chiusura sulla moviola in campo: "Tavecchio mi ha chiesto di sperimentare la moviola e io ho detto subito si. Ma, una cosa è la tecnologia, una cosa la moviola. Siamo disponibili a ogni sperimentazione, anche se non è questa la risoluzione dei problemi. Poi, ci sono i costi: vale la pena per uno o due episodi installare 28 telecamere in un'area di rigore? Non vorrei che la Serie A diventasse una Playstation. Gli stadi sono vuoti e, se finisce il giochino, cosa facciamo? Chiudiamo gli stadi di Serie A?".