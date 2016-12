Neymar e il Psg: "Ha rinunciato a diventare padrone di una catena di hotel"

L'ex agente di Neymar , Wagner Ribeiro , ha svelato, in un'intervista a ESPN ulteriori dettagli sull'offerta record del Psg per portare, la scorsa estate, il brasiliano alla corte di Unai Emery . Costruzione di una rete di hotel a livello mondiale di cui lo stesso giocatore sarebbe stato il proprietario, jet privato per i viaggi in Brasile oltre a guadagnare 40 milioni di euro netti all'anno, senza imposte.

La trattativa per portare Neymar a Parigi era reale. Il primo incontro è avvenuto, come svelato dallo stesso Ribeiro, all'inizio dell'estate a Ibiza, in un locale di proprietà del presidente dei parigini, Nasser Al-Khelaifi. Presenti l'ex agente, Neymar e la dirigenza del Psg. Qui i dirigenti francesi hanno illustrato il progetto sportivo al giocatore che sarebbe diventato il numero uno indiscusso della squadra, dopo l'addio di Ibra, con un ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagione. In più il calciatore sarebbe diventato il proprietario di una catena mondiale di hotel con parte dei futuri guadagni devoluti in beneficenza. Altri benefit offerti a Neymar : jet privato per i suoi viaggi in Brasile, imposte tutte a carico dei francesi in modo da evitare qualsiasi problema con il fisco.



Un mese dopo un nuovo incontro. Questa volta in Brasile, a San Paolo, alla presenza del presidente Nasser Al-Khelaifi , assente a Ibiza e del padre del giocatore, Neymar Da Silva Sr. per cercare di chiudere l'accordo. Offerta confermata: 40 milioni netti all'anno quando al Barcellona ne guadagnava "solo" 9,5. Un'offerta "scandalosamente alta e fuori dalla realtà" come l'ha definita Wagner Ribeiro. Ma Neymar, nonostante l'entusiasmo e le attenzioni ricevute dai francesi, ha deciso di rifiutare la super offerta e rinnovare fino al 2021, a cifre decisamente inferiori, con il Barcellona. Senza rompere il super tridente con Leo Messi e Luis Suarez.