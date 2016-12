New York City, Pirlo si presenta: "Voglio vincere la Mls"

Prima intervista da giocatore dei New York City per Andrea Pirlo, che adesso è ufficialmente un nuovo centrocampista del club americano: "Sono molto contento di essere arrivato in questo club e nella Mls - dice l'ex juventino al sito ufficiale della squadra -. Era un'esperienza che volevo fare da tanto tempo e spero vada tutto per il meglio. Ho preso questa decisione perché avevo bisogno di nuovi stimoli e motivazioni, questa società è in rampa di lancio e vuole provare ad arrivare a dei successi importanti. Sono a New York per provare a vincere la Mls".