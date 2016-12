Nazionale, Verratti: "Il calcio di Ventura mi piace"

Marco Verratti è pronto per la gara contro Israele di lunedì: "Mi sento bene, con Ventura stiamo lavorando molto sulla mia posizione in campo. Mi son sacrificato molto negli ultimi mesi per tornare al top, adesso però mi manca il ritmo partita e spero di recuperarlo il prima possibile. Non conta il mio ruolo, contano le necessità del ct, io sono a sua disposizione. La Francia ? Poco tempo per prepararla".

Verratti ha continuato analizzando il ko contro la squadra di Didier Deschamps: "I francesi hanno molta qualità e stanno sfruttando al meglio quel ricambio generazionale che li ha portati in finale all'Europeo, li abbiamo messi in difficoltà ma ci sono stati superiori grazie agli episodi".



Sul Psg, ha aggiunto: "Sto benissimo a Parigi, mi sono ambientato bene e ho intenzione di rimanere lì il più a lungo possibile. Se un giorno dovessi decidere di lasciare il Psg, non nascondo che mi piacerebbe tornare in Italia, ma per adesso non ci penso. Balotelli? Non l'ho sentito, ma sono felice che sia arrivato anche lui in Francia. Nizza è senza dubbio la piazza giusta per rilanciarsi".