Nazionale, tensione Conte: a domanda su Marchisio abbandona l'intervista

18:10 - La tensione nel ritiro della Nazionale italiana di calcio resta altissima. Il caso Marchisio continua a far discutere e le polemiche hanno irritato Antonio Conte che non ha fatto nulla per nasconderlo. Durante la consueta chiacchiera prepartita della Rai, a una domanda sulla perdita di Marchisio il ct si è alzato ed ha abbandonato l'intervista. In precedenza solo risposte a monosillabi o poco più. Sul ritorno a Torino: "Bene, vedrò mia figlia".

Per tutta la durata del botta e risposta Conte è apparso scocciato e stizzito dalle ultime polemiche su Marchisio con Elkann e Allegri. Mai una frase articolata, solo monosillabi o poco più su tutti gli argomenti trattati. "L'infortunio di Marchisio? Fatalità, chi vuol capire capisce"; "ha ragione, ha ragione" a Elkann; fino alla mancata risposta sulla perdita di Marchisio più importante per la Juve o per la Nazionale.