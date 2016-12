Napoli: Insigne, scuse a Sarri e niente multa

E' pace tra Insigne e Sarri . L'attaccante del Napoli, che aveva preso male la sostituzione dopo 15' della ripresa della gara contro la Juve e per questo era stato 'ripreso' pubblicamente dal tecnico nel dopo partita, ha chiesto scusa a tutti domenica a Castelvolturno. A Sarri in un breve faccia a faccia, e poi alla squadra. La società non lo multerà. E martedì, nella sfida di Champions a Istanbul contro il Besiktas dobrebbe partire titolare.

Caso rientrato, caso chiuso. Mai pensato di contestare l'allenatore, il succo delle scuse di Insigne al tecnico e al gruppo il giorno dopo la gara contro la Juve nel quartier generale azzurro a Castelvolturno. Già voltata pagina, dunque. C'è da concentrarsi sulla insidiosa trasferta in Turchia. Sarri ha parlato alla squadra: un messaggio positivo quello trasmesso dal tecnico ai giocatori per caricarli e nessuna critica: "Ragazzi, siamo forti, ma forti davvero. Abbiamo giocato bene contro la Juve in casa loro: andiamo avanti così", la sintesi del suo discorso come riferisce 'Il Mattino'. Per quanto riguarda la formazione, Insigne dovrebbe trovare posto nell'attacco titolare al fianco di Callejon e Gabbiadini. Mertens andrà in panchina.