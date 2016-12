Napoli, Insigne e Hamsik da record per spaventare il Benfica

L'attaccante sembra aver chiuso definitivamente la porta alla crisi dopo essere rimasto a secco per 17 giornate, aver incrinato i rapporti con i tifosi e aver fatto arrabbiare Sarri e de Laurentiis con i suoi comportamenti in campo e fuori (leggi mercato). Adesso, invece, ha fatto pace con la curva (dove è andato a festeggiare il gol del 3-0) ed è tornato il "Lorenzinho" che tutti hanno amato sotto il Vesuvio. Questa è la migliore notizia in vista di una risalita anche in Serie A. La ritrovata verve di Insigne è coincisa anche con il ritorno di una squadra bella e vincente. Per la prima volta da settembre ha segnato tre gol e soprattutto non ha incassato reti, cosa che non gli capitava da quattro incontri di campionato. Insomma, la parola crisi sembra scacciata definitivamente. Ma se Insigne è il campione ritorvato, Marek Hamsik è la conferma. Con il gol contro i nerazzurri è arrivato a quota 104, raggiungendo un mostro come Cavani nello score azzurro di tutte le competizioni. Niente male per il capitano, autentico leader e trascinatore della banda di Sarri. Sono proprio loro due, insieme a un Reina apparso finalmente in gran spolvero, gli uomini su cui puntare in terra di Portogallo. Per continuare un sogno che solo pochi giorni fa sembrava poter svanire troppo presto.

LE STATISTICHE DI NAPOLI-INTER-Il Napoli non segnava tre gol da 10 partite in campionato, ultima volta a settembre contro il Bologna.

-Inoltre il Napoli aveva subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato.

-L'ultima volta che il Napoli aveva segnato due gol nei primi cinque minuti di una partita di Serie A era il 1952, contro il Como.

-L’ultima volta invece in cui l’Inter aveva subito due gol nei primi cinque minuti era stata nel maggio 2007 contro la Lazio.

-Cinque gol subiti dall'Inter nei primi 15 minuti, nessuna squadra ha fatto peggio in questo campionato.

-Sette tiri nello specchio subiti dall'Inter nel primo tempo: i nerazzurri non ne concedevano così tanti in Serie A da febbraio 2013 contro la Fiorentina (otto).

-Il Napoli non aveva mai fatto così tanti tiri nello specchio in un primo tempo di questo campionato (sette).

-Le ultime tre partite con così tanti tiri nello specchio nel primo tempo in Serie A (11) hanno visto protagonista il Napoli: Napoli-Verona ottobre 2014 e Napoli-Palermo settembre 2014.

-Il gol di Zielinski (1 min 47 sec) è il più veloce del Napoli in campionato da novembre 2015 (Higuain 1:04 contro l'Inter).

-Prima volta che Piotr Zielinski fa gol e assist nella stessa partita in Serie A.

-Marek Hamsik ha segnato 104 gol in maglia Napoli (tutte le competizioni), raggiungendo così Cavani.

-Quattro tiri nello specchio per Hamsik, che in Serie A ne ha fatti di più solamente due volte (2014 vs Verona e 2008 vs Lazio).

-Dopo essere rimasto a secco per 17 partite di campionato, Lorenzo Insigne ha segnato quattro gol nelle ultime tre.