Napoli e Roma in Champions League. Europa League, tutto da decidere

Una lotta che sarà importante perché evitare l'insidioso playoff di Champions, che negli anni ha sempre riservato grandi amarezze per le squadre italiane (nelle ultime due stagioni sono cadute sia Napoli che Lazio).



EUROPA LEAGUE: TUTTO APERTO

La sconfitta dell'Inter non compromette la rincorsa dell'Inter al quarto posto, però, dato che la Fiorentina non si è avvicinata di molto dopo il pareggio di sabato. I nerazzurri conservano quattro punti di vantaggio sulla Viola: un vantaggio rassicurante. Il quarto posto potrebbe essere blindato dall'Inter già nella prossima giornata con la vittoria sull'Empoli. Un traguardo importante, che permetterebbe ai nerazzurri di accedere direttamente alla fase a gironi della seconda competizione Europea senza passare dai preliminari.



Anche la Fiorentina può blindare il quinto posto, basta un punto per lasciare dietro il Sassuolo. Ecco, i neroverdi hanno superato il Milan al sesto posto, cruciale nella rincorsa all'Europa League.



Direttamente ai gironi di Europa League vanno la quarta classificata e la vincitrice della Coppa Italia. Se la vincitrice della Coppa Italia sarà la Juve, anche la quinta classificata andrà direttamente ai gironi, mentre la sesta giocherebbe il terzo turno preliminare di Europa League. Se vincerà il Milan, invece, la quinta andrà al preliminare e a quel punto, il sesto posto non avrebbe più valore.



La corsa al sesto posto è comunque apertissima: il Sassuolo ha 55 punti, 1 in più del Milan. I rossoneri giocheranno a Bologna e in casa con la Roma, mentre i neroverdi a Frosinone e in casa con l'Inter. La Lazio, che giocherà a Carpi e in casa con la Fiorentina, è quasi tagliata fuori, avendo 51 punti.