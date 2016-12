Napoli, Benitez: "Volevo vincere e giocare bene"

23:51 - La pratica era già stata chiusa in Turchia. A Napoli, quindi, il ritorno dei sedicesimi contro il Trabzonspor era poco più che un allenamento. Un allenamento, però, utile a Benitez per valutare tutti i giocatori della sua rosa: "Volevo far giocare tanti minuti sia a Higuain sia a Duvan - dice infatti lo spagnolo -. L'idea era giocare bene, vincere creando tante occasioni e questo è positivo in vista della sfida col Torino, una squadra davvero tosta".

Già, perché basta poco per dimenticare l'Europa e riconnettersi con il campionato. Dove, appunto, gli azzurri se la vedranno con i granata di Ventura, reduci dall'impresa di Bilbao: "Sapevamo già che il Torino era una squadra tosta - dice Benitez -, ora dopo la qualificazione in Europa League lo hanno capito tutti. Non sarà facile ma daremo il 100%".Chi giocherà in porta con il Toro? "Non so, oggi era importante per Rafael giocare e non subire gol mostrando il suo livello. Ora sia lui che Andujar hanno le stesse possibilità di giocare".

Tra le note positive del match del San Paolo c'è sicuramente il passo avanti di Callejon, non brillantissimo nelle ultime prestazioni e invece di nuovo positivo contro i turchi: "Callejon ha fatto quello che doveva, arrivare davanti al portiere e avere tante occasioni ma il portiere è stato sempre bravo".

Anche Benitez, come Mancini, trova il lato positivo in un eventuale ottavo contro un'italiana: "E' difficile contro tutti, in quel caso il viaggio sarebbe più comodo...". Napoli ancora senza gol subiti in Europa, è un record per l'Europa League cinque gare con la porta imbattuta: "Significa che stiamo lavorando bene. Cinque gare senza subire gol non è un risultato semplice, almeno in questa competizione la difesa è di massimo livello".