Napoli, Benitez: "La partita più bella, vittoria dedicata ai tifosi"

22:19 - "E' la partita più bella perché abbiamo vinto contro una squadra come la Juve. Siamo tutti soddisfatti e dedichiamo la vittoria ai tifosi che sono venuti qui e quelli che sono a Napoli". Così Benitez a caldo dopo il trionfo in Supercoppa a Doha. "Tutti hanno fatto una grande partita: Higuain ha fatto la differenza in attacco, Rafael è stato decisivo. Decimo trofeo per me? Sono dodici i titoli che ho vinto, questo trofeo è importante per tutta Napoli".

"Sono felice per Rafael, sono felice per Higuain, sono felice per tutti quelli che hanno creduto in noi - ha detto ancora Benitez alla Rai subito dopo la fine della partita - I tifosi sanno che possiamo fare molto bene, dobbiamo mantenere questo livello. Questa partita sicuramente ci aiuterà". "Abbiamo disputato una grande partita e sono orgoglioso di questa squadra".



Grande gioia per Higuain, grande protagonista del trionfo del Napoli in Supercoppa. "Abbiamo dimostrato che se abbiamo voglia e intensità possiamo fare risultato contro tutti. Voglio ringraziare questa squadra che ha fatto tutto e di più per vincere questa partita. Questo successo è per tutti, avevamo bisogno di questo trionfo. Serve più continuità - ha proseguito il Pipita - Se giochiamo in questo modo possiamo puntare alto. Mancano sei mesi e possiamo ancora disputare una grande stagione".