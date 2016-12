Napoli, Benitez: "Atteggiamento perfetto"

10:14 - "Abbiamo fatto una buona gara. C'era tanta pioggia, sembrava una gara di Premier League... L'atteggiamento della squadra è stato perfetto". Benitez commenta l'1-1 del Napoli all'Olimpico contro la Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia. "Squadra forte anche senza di me? La nostra squadra è forte, Bigon sta lavorando per farla diventare fortissima in futuro. Sono soddisfatto, si perde e si vince tutti insieme. L'arrabbiatura mi è passata".

"Credo che nel primo tempo la Lazio ha attaccato tantissimo, dovevamo difendere e non è facile - ha detto Benitez nel dopo gara - Nel secondo tempo, la squadra che è in corsa per tutte e tre le competizioni arriva con tanta energia, è molto importante per il futuro. Abbiamo avuto due-tre occasioni e questo lascia un po' l'amarezza ma loro sono forti e sono molto soddisfatto per la reazione della squadra. Nel secondo tempo a Torino la squadra ha fatto bene ma poi ha fatto un errore - ha proseguito - Oggi il primo tempo abbiamo lavorato tantissimo e nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita". L'allenatore partenopeo glissa sul suo futuro: "La squadra è forte e Bigon sta lavorando benissimo per farla diventare fortissima per il futuro. Non solo per il prossimo anno".