Nainggolan punge la Juve: "Non si vince con i nomi..."

Il mercato faraonico della Juve, che alla Roma ha rubato un giocatore del calibro di Pjanic, non spaventa Nainggolan, pronto a dare battaglia. "Negli ultimi anni la Juve è sempre stata un pochino avanti, ma ripartendo bene con l’allenatore che nell’ultima parte della scorsa stagione ci ha fatto fare bene non si sa mai dove potremmo arrivare".



Il primo obiettivo, però, è passare il preliminare di Champions League. "Il nostro primo obiettivo è qualificarci per la Champions. Sicuramente avremo bisogno di tutti: società, calciatori e anche dei tifosi. Ci danno sempre una mano in più. Se abbiamo tutti lo stesso obiettivo, penso che dovrebbero venire. Poi quello che succede fuori sono cose che riguardano loro, ma io posso dire che noi in campo abbiamo bisogno di loro".



Il Ninja, grande idolo dei tifosi, è rimasto nella Capitale nonostante la corte serrata di Conte e del Chelsea. "Ogni volta che sono sceso in campo ho sempre dato tutto per questa maglia e questo viene apprezzato. Magari piace anche il mio stile di gioco ai tifosi, però è sempre bello avere un buon rapporto con la tifoseria. Alla fine la cosa più importante è quella di ottenere le cose insieme".