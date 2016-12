Mourinho contro giocatori e arbitro: "Hanno giocato sotto al loro livello. E ci mancano due rigori"

Frustrazione per un primo tempo giocato male, malissimo, poi un po' di luce si è vista. Questa l'analisi di Mourinho: "A metà primo tempo speravo si chiudesse sullo 0-1, perché stavamo giocando davvero male ed eravamo in difficoltà. Nella ripresa le cose sono cambiate". Mou prima del match ha stretto la mano a Guardiola, abbracciando il "grande rivale". "Devo ammettere che nel primo tempo abbiamo avuto in squadra due o tre giocatori che, vedendo come sono andate le cose, adesso non rischiererei mai. Ma questo è il calcio e a volte i giocatori deludono il proprio allenatore, altre volte lo fanno felice". Le accuse sono soprattutto per Lingard e Mkhitaryan, sostituiti all'intervallo.



"Pensavo che con le caratteristiche individuali di alcuni dei miei avremmo potuto far male al City, ma la risposta non è stata adeguata. Di chi è la colpa? Mia, perché sono l'allenatore, e ho sbagliato a scegliere". Poi l'affondo, pesante, contro Clattenburg, arbitro della gara: "Sono molto arrabbiato per le decisioni dell'arbitro, per due chiamate in particolare. In una c'erano rigore ed espulsione per Bravo. Se quel fallo fosse stato commesso fuori dall'area avrebbero dato fallo e rosso, in area deve essere lo stesso. Poi manca un rigore per il mano di Otamendi".