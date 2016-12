Mondiale per club: sorpresa Kashima, figuraccia Atletico Nacional

E' una vera e propria figuraccia quella a cui va incontro un Atletico Nacional scriteriato, che rimane fermo alle due traverse colpite nella prima frazione. I colombiani non riescono mai a cambiare passo e pagano la giornata storta dell'ex attaccante del Livorno Borja: per loro, ora, resta solo la possibilità di chiudere con dignità nella finale per il terzo posto. Per la prima volta dall'istituzione del Mondiale per club festeggia il Giappone, che porta una squadra del Sol Levante alla finalissima.



Nella mattinata italiana era andata in archivio la finale per il quinto posto. A conquistarlo sono i coreani dello Jeonbuk, che dopo essere stati eliminati dal Club America trovano parziale riscatto sconfiggendo con un netto 4-1 i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Tre reti già nel primo tempo, con Kim Bo-Kyung, Lee Jong-Ho e l'autogol di Nascimento; gli africani accorciano le distanze in avvio di ripresa con Tau, ma lo Jeonbuk controlla senza patemi e nel finale sigilla la vittoria con Kim Shin-Wook.