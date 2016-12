Mondiale per club: Kashima ai quarti, Auckland battuto 2-1

Il Kashima Antlers batte 2-1 in rimonta l'Auckland City e approda ai quarti del Mondiale per club, in corso di svolgimento in Giappone. Al Nissan Stadium di Yokohama i ragazzi di mister Masatada vanno sotto a inizio ripresa per una rete siglata da Kim Dae-Wook ma riescono a ribaltare il match grazie ai gol di Akasaki e di Kanazaki allo scadere. Il Kashima tornerà in campo domenica a Suita contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns.