Milano, la Champions League è arrivata in Piazza Duomo

E' attesa per la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, in programma a San Siro sabato 28 maggio. Per l'occasione a Milano è stato inaugurato il Champions Festival: mostre, eventi, fan zone tutti dedicati alla Champions League. La coppa intanto, è arrivata in Piazza Duomo e sarà esposta in una teca da giovedì a sabato pomeriggio.