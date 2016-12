Milan: tutti a rapporto da Galliani

23:30 - Situazione delicata in casa Milan, reduce dal deludente pareggio col Chievo e sempre più staccato dalla zona Europa. Così, martedì mattina, Adriano Galliani - come riferito da Milan Channel - si è presentato a Milanello per fare il punto della situazione con lo staff tecnico (Inzaghi e Tassotti), atletico (Daniele Tognaccini e Marco Cesarini) e medico (Rodolfo Tavana). L'a.d. rossonero ha chiesto a tutti la massima concentrazione.

La partita di sabato, contro il Verona, sarà decisiva soprattutto per Pippo Inzaghi, che in caso di risultato negativo rischierebbe l'esonero. Il tecnico, insieme a Mauro Tassotti, martedì mattina ha avuto una riunione con Adriano Galliani per discutere degli aspetti tecnico-tattici della squadra. L'a.d. del Milan si è poi intrattenuto con Daniele Tognaccini - a proposito delle questioni fisico-atletiche - e Marco Cesarini, con cui ha parlato della questione inerente alla prevenzione degli infortuni. Col dottor Rodolfo Tavana, invece, sono stati affrontati gli aspetti medici.