Milan, Sino Europe fa chiarezza: "Il closing il 13 dicembre"

" Sino Europe Sport conferma che il closing si farà in coincidenza con la riunione dell’assemblea degli azionisti del Milan, prevista per il 13 dicembre". Con questa nota il gruppo cinese interessato all'acquisizione del club spegne le voci circolate in queste ore sulle difficoltà economiche nel chiudere la trattativa con il gruppo cinese. Un comunicato che a tre giorni dal derby può certo contribuire a rasserenare la situazione in casa Milan.

Nelle ultime ore, come detto, avevano fatto molto rumore le notizie apparse in mattinata su alcuni quotidiani che riferivano di possibili intoppi nella cessione del Milan ai cinesi in in viertù di ritardi nell’arrivo delle autorizzazioni necessarie dalla Cina per l'arrivo in Europa del denaro per la finalizzazione dell'acquisto. Notizie però prontamente smentite in serata con il comunicato diramato proprio da Sino Europe Sport.