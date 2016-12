Milan, Montella: "Voglio lo stesso atteggiamento visto col Bayern"

Montella chiede continuità al suo Milan in vista della seconda uscita nella ICC contro il Liverpool: "Mi aspetto lo stesso atteggiamento avuto contro il Bayern - ha detto il tecnico rossonero in conferenza - Giochiamo per il risultato, cercheremo di continuare a vincere perché vogliamo fare bella figura. Sarà un banco di prova importantissimo, ma è nelle difficoltà che dobbiamo dimostrare quanto valiamo. Klopp mi piace molto, sarà una bella sfida".

"Qualcosa potrebbe cambiare in formazione, anche perché vorrei portare in condizione più giocatori possibili", ha detto Montella sul match contro il Liverpool, in diretta su Premium Sport alle 4.05. A centrocampo ci sarà il debutto del 98' Zanellato al fianco di Montolivo e Bertolacci; in avanti Suso con Niang a sinistra e Luiz Adriano in mezzo. Al centro della difesa Vergara. "Anche contro il Liverpool sarà importante mantenere alta l'asticella, anche perché loro hanno iniziato la preparazione prima di noi. Sto lavorando bene, c'è un idea di gioco, mi aspetto di vederla poi in campo durante le partite", ha concluso Montella.