Milan, Montella: "Lapadula ha la rabbia giusta per fare bene"

LE PAROLE IN CONFERENZASulla cessione della società ai cinesi: "Per me nella transizione, la squadra non subisce particolari scossoni. Sono questioni che rimangono fuori dal campo, non sto vedendo dei cambiamenti, nemmeno nella quotidianità. A priori mi aspettavo fosse un po’ più dura, invece sono contento di come stanno andando le cose: vedo grande disponibilità e competenza da parte di tutti. Il mercato è finito da pochi giorni, se già devo perdere energia su quello che accadrà a gennaio perderei energie su quelle che sono le cose che devo fare. Il closing non c'è ancora stato, ora penso al presente. I punti li dobbiamo fare domani con queste strutture, queste persone e con questi calciatori, che hanno la mia massima fiducia. I calciatori valgono più di quello che pensano, devono dimostrarlo facendo di più. Per farlo serve una maggiore convinzione nei propri mezzi".



Bacca è tornato dalla Colombia: "Sta bene ma vediamo dopo l'allenamento di oggi. A Lapadula è servita questa sosta: ha frenesia ed entusiasmo, quella rabbia che deve avere un attaccante per imporsi. Penso possa far parte della squadra e con convinzione darci una mano".



Si va verso il 4-3-3: "Non mi piace dare anticipazioni, anche perché spesso le cose le sapete già... Mi sembra tutto abbastanza chiaro. Bonaventura ha dimostrato di sapere fare sia la mezzala che l'esterno d'attacco, anche in Nazionale".



Sosa è in rampa di lancio per un posto da titolare: "Sta bene, ha avuto continuità di rendimento ed è cresciuto nella condizione, come altri compagni. Assolutamente a disposizione".



Sei gol subiti in due partite, la difesa deve migliorare: "Mi aspetto che venga aiutata molto di più dalla squadra da quanto è stata fatto fino adesso. Non si può scindere l’aspetto mentale da quello tattico. Voglio risposte su ogni fronte".



Dubbio De Sciglio-Antonelli: "La competizione interna, verso l’alto, è positiva. Un vantaggio per allenatore e giocatori stessi. Vedrete domani chi gioca, magari tutti e due...".



Si riprende dopo la sosta: "Un allenatore fa di necessità, virtù. Vedo l’aspetto positivo: avere tanti Nazionali e tanti italiani in squadra. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze. La sosta ci ha aiutato per conoscere meglio alcuni giocatori e lavorare più su qualche singolo".