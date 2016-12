Milan, Montella favorito per la panchina

Vincenzo Montella è diventato il favorito per la panchina del Milan . La situazione ha subito una totale accelerazione dopo la lettera che Cristian Brocchi ha inviato a Silvio Berlusconi nella mattinata di ieri: l'allenatore ha espresso al presidente rossonero tutte le sue perplessità per una situazione insostenibile a suo dire per i rapporti interni ed esterni forte anche di un abboccamento con il Brescia, squadra alla ricerca di un nuovo tecnico.

Silvio Berlusconi, dalla sua stanza al San Raffaele, che si dice lasci non prima del 10-14 luglio per completare la riabilitazione, ha chiamato nel pomeriggio Brocchi chiedendogli di attendere per ogni decisione 48 ore, cioè fino a domani.



Intanto scendono le quotazioni di Giampaolo, che sembra non convincere del tutto il massimo dirigente milanista, e sono nati dunque nuovi contatti con Montella che potrebbe essere lasciato libero dalla Sampdoria.



Il tecnico blucerchiato è una figura che potrebbe piacere anche al gruppo cinese - con il quale si continua a lavorare per completare ogni dettaglio del contratto da sottoporre a Silvio Berlusconi - gruppo che portato dal 70 all'80 per cento la quota che vorrebbe rilevare. La data è quella del 30 giugno ma non ci sorprederemmo se slittasse di qualche giorno ancora.



Insomma allenatore, società e poi mercato: queste le tappe di una estate calda per il presidente che vuole fortemente Pavoletti ed è atteso dall'assalto della Juventus che dopo gli Europei chiederà Mattia De Sciglio.