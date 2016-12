Nasce il Milan cinese: Lukaku è il sogno, Pjaca nel mirino

Il futuro societario del Milan è ancora in forse, ma se davvero la cordata cinese metterà le mani sull'80% del club, i tifosi rossoneri potrebbero presto tornare a sognare in grande. E' quanto sostiene 'Il Corriere dello Sport', che rivela che i nuovi proprietari sarebbero pronti a investire pesantemente sul mercato e avrebbero già individuato in Lukaku il nome giusto per infiammare la piazza. Si segue anche il baby talento Pjaca.

L'attaccante belga dell'Everton costa parecchio, ma nei giorni scorsi è stato lo stesso Raiola, agente del giocatore, ad aprire a un futuro in rossonero: "Romelu ha le caratteristiche adatte per il campionato italiano - ha detto Raiola - Ma adesso la Serie A non può certamente permetterselo. Potrebbe eventualmente solo il Milan se dovesse arrivare la cordata cinese".

In attesa di far partire concretamente l'assalto a Lukaku, in via Aldo Rossi si segue molto da vicino Marko Pjaca, talento classe '95 della Dinamo Zagabria che ha ben impressionato a Euro 2016 e che è nel mirino del Milan ormai da diverso tempo. I rapporti tra Galliani e l’agente del fantasista croato - riferisce Tuttosport - non sono mai cessati, tanto da rendere possibile un nuovo assalto ora che il ragazzo ha concluso la spedizione in Francia.

Profili internazionali dunque quelli su cui sta lavorando Adriano Galliani, in controtendenza con il Milan tutto italiano di cui ha più volte parlato il presidente Berlusconi, anche se per l'attacco non è ancora tramontata la pista Pavoletti, che ha un cartellino dal prezzo decisamente più abbordabile di quello di Lukaku.

Capitolo difesa: i rossoneri seguono da vicino il centrale svizzero del Sion Léo Lacroix, 24enne che piace anche a Roma e Inter, e stanno parlando con il procuratore di Konko, in scadenza di contratto con la Lazio, per cercare di trovare un accordo.