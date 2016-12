Milan, Mister Bee: "Domenica a Milano per chiudere l'accordo"

17:30 - Il conto alla rovescia, dopo mesi di parole, è partito. Mister Bee è pronto a dare l'assalto al Milan e potrebbe mettere nero su bianco con Silvio Berlusconi già a fine settimana. Lo scrive Repubblica.it secondo cui il thailandese avrebbe parlato da Bangkok annunciando che "domenica prossima, 26 aprile, sarò a Milano, per siglare e chiudere l'accordo". Un accordo da oltre un miliardo di euro chiuso a ridosso dell'assemblea degli azionisti rossoneri.

Come già scritto nei giorni scorsi, la data limite era e resta il 30 aprile, giorno, appunto, del Cda rossonero con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2014. In quell'occasione la proprietà potrebbe annunciare - o preannunciare - la cessione di quote importanti della società. Subito il 20 o il 30%, questo almeno è quel che vorrebbe Bee Taechaubol, per una scalata che dovrebbe arrivare al 65-70% entro la fine dell'anno. La cifra, al netto dei debiti, è mostruosa e supera il miliardo. Il che, tradotto, significa che il Milan potrebbe mettere in cassa 330 milioni subito e altri 440 entro il 31 dicembre. Abbastanza per pensare a un rilancio in piena regola del club. Ma torniamo all'annuncio, perché di questo si tratta. Mister Bee arriverebbe a Milano il 26, domenica prossima, e si fermerà all'ombra della Madonnina fino al 30. Quindi lascerà l'Italia per tornare in Thailandia con in mano l'accordo firmato per l'acquisto del Milan. Il suo approdo nel club di via Aldo Rossi non dovrebbe portare a una modifica sostanziale di un organigramma in cui a Silvio Berlusconi sarà garantito il titolo di presidente onorario e a Barbara dovrebbe essere confermato il ruolo di ad della parte commerciale. Il nome nuovo potrebbe essere quello di Pablo Victor Dana, manager ed esperto di finanza con sede operativa a Dubai. Ma questo è un processo che sarà portato a termine nel tempo. Per ora è solamente scattato il countdown. Il d-day è fissato per domenica.