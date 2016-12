Milan, Inzaghi: "Pareggio giusto, ci serve più concretezza"

23:54 - Un pareggio nel derby che sa di occasione sprecata un po' per tutti. "Dovevamo segnare nei venti minuti del primo tempo in cui abbiamo creato molto - ha dichiarato il tecnico del Milan, Inzaghi -. Pari giusto, serve più concretezza". Pippo intravede dei miglioramenti: "Da Firenze in poi stiamo giocando bene, l'Europa è ancora possibile. Non abbiamo perso punti importanti in questo periodo". Sul presunto rigore di Antonelli: "E' involontario".

"Nel primo tempo abbiamo fatto questi 20 minuti in cui dovevamo fare gol. Dovevamo essere letali. Nella ripresa abbiamo fatto 15 minuti buoni, poi ci siamo allungati un po’ e l’Inter è venuta fuori. Il pareggio credo sia giusto. Chi fosse andato in vantaggio avrebbe vinto. Alex? Ha fatto una partita straordinaria fino a quando ha avuto i crampi. penso che la sua presenza ci potesse favorire. Suso? Lo vedevo in crescita, aveva 60 minuti nelle gambe. Ha tirato molte volte in porta. Per il futuro lui c’è. Quando andiamo in campo può succedere di tutto. Dispiace perchè era una vittoria che volevamo fare per il nostro Presidente. Non è stasera che perdiamo punti importanti. E’ a gennaio e febbraio che abbiamo perso terreno. Abbiamo provato a vincerla, ma paradossalmente con Destro abbiamo sofferto di più. Destro ha avuto l’occasione del tiro dal limite e doveva essere servito meglio. Avremmo dovuto avere più cattiveria sotto porta. Quelle sono occasioni importanti, ma accettiamo ciò che è successo. Abbiamo sette partite da vincere. Rigore? Non commento mai gli episodi. Credo che sia involontario. Sono soddisfatto dei 20 minuti finali del primo tempo e dei primi 10 della ripresa. Il rammarico è non aver segnato. Menez? Doveva fare il centravanti e lo ha fatto molto bene".