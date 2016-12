Milan, Mihajlovic: "Possiamo lottare per il terzo posto"

Sinisa Mihajlovic si può ritenere soddisfatto per il pari del Milan contro il Napoli : "Siamo stati bravi e tosti come piace a me. Nel girone di ritorno in 7 partite abbiamo fatto 15 punti senza mai perdere e avendo già affrontato Fiorentina, Inter e Napoli . Se continuiamo così possiamo lottare per il terzo posto. Quando non puoi vincere è sempre meglio non perdere, questa squadra adesso ha un'identità, una sua fisionomia", le sue parole a Premium Sport.

Ecco l'analisi di Mihajlovic: "In fase difensiva abbiamo fatto molto bene, in quella offensiva potevamo fare di più. Ci alleniamo sempre bene e questo si vede in campo: sotto il punto di vista della corsa e dell'intensità è difficile trovare una squadra che faccia meglio di noi. Dietro abbiamo fatto molto bene, anche i due centrali non hanno concesso niente a Higuain. Si sono sacrificati tutti e i ragazzi hanno dato tutto in campo, questo Milan adesso è difficile da battere: siamo stati bravi a pareggiare subito e alla fine abbiamo avuto l'occasione con Niang. Il risultato alla fine è giusto".



E sul gol subito, il tecnico serbo ha aggiunto: "Donnarumma colpevole sul gol? Ho visto che il tiro è stato deviato e poi la palla è andata nell'angolino: se non poteva pararla Gigio non poteva pararla nessuna. Mancano 12 partite, i risultati dicono che possiamo lottare per il terzo posto se continuiamo così. Quando vedremo Menez e Boateng titolari? Sono giocatori importanti, Boateng sta meglio ma Menez e anche Balotelli devono recuperare la migliore forma. Dovevo scegliere tra Jeremy e Prince e ho scelto Menez perché è un giocatore importante, di personalità e ci potrà essere utile in questo finale. Bacca arrabbiato per il cambio? Meglio così. Sarebbe bello se potesse segnare in tutte le partite ma a volte ci sono varie situazioni in cui un attaccante non trova la porta: è un giocatore importante per noi e sono sicuro che dalla prossima partita ritroverà la rete, così come tornerà al gol anche Higuain".