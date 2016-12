Milan, Mihajlovic perfezionista: "Ci siamo complicati la vita"

Mihajlovic spiega dove il suo Milan deve ancora migliorare: "Ci manca un po' di cattiveria sotto porta. Nelle ultime tre partite meritavamo nove punti e ne abbiamo fatti solo due, creando tanto - ha detto -. Per quello che abbiamo fatto, meritavamo sei-sette punti in più. Ma non possiamo appellarci solo alla sfortuna: se creiamo tanto e facciamo pochi goal è anche colpa nostra. Dobbiamo migliorare in questo".



Sulla partenza di Luiz Adriano. "L'abbiamo saputo due giorni fa. Ieri si è fatto tutto. La società ha fatto bene, l'ha preso per 7-8 milioni e l'ha venduto per 14-15. Abbiamo un attaccante in meno, è vero, ma sono convinto che questa rosa, al completo, può lottare per il terzo posto. Balotelli è recuperato, fra un po' torna Menez e ci sono bacca e Niang".



San Siro è stato ancora una volta poco tenero con Montolivo: "Riccardo per me è un giocatore importante, ha personalità e ci da i tempi di gioco. Da quando è rientrato ha fatto molto bene. Mi dispiace quando sento i fischi nei confronti dei miei giocatori. Finché la protesta rimane civile, dobbiamo accettarla. Doppiamo tapparci le orecchie e giocare, provando a trasformare questi fischi in applausi. Dipende solo da noi, questa è l'unica medicina”.



Miha glissa sulla sua posizione sempre traballante. "Da tre mesi c'è questa storia e sarà così fino al termine del campionato. Non mi interessa, io do sempre il massimo, non mi preoccupo di queste cose. Non è facile, ma ho passato cose peggiori nella mia vita. Bisogna accettare tutto, vado avanti a testa alta, come ho sempre fatto. Ho fiducia nel mio lavoro e nei miei ragazzi, mi spiace solo per loro. Su di me possono scrivere quello che vogliono".