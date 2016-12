Milan, l'agente di Bacca: "Sta bene qui ma se arriva una buona offerta..."

" Bacca interessa a tutti i principali club europei, ma per il momento sta bene al Milan . Però, se dovesse arrivare un'offerta che interessi a lui e al club, la situazione potrebbe cambiare ". Sergio Barila, agente dell'attaccante colombiano, spaventa i tifosi rossoneri in un'intervista al quotidiano El Heraldo. Già in estate Bacca è stato vicino all'addio per trasferirsi al West Ham ma poi ha deciso di rimanere per riportare il Milan in Europa.

L'agente ha poi proseguito dicendo che "Carlos è uno dei migliori giocatori del mondo, ha segnato in Colombia, in Belgio, in Spagna e anche in Italia. E' un calciatore molto ambito e ricevo molte telefonate per lui". Su quanto valga il giocatore nessun dubbio: "Quanto vale? Se la scorsa estate hanno offerto 30 milioni, ora serve una proposta maggiore perché al Milan sta bene e non vogliono cederlo".



Poi i dubbi sul futuro in caso arrivasse una super offerta: "Bacca interessa a tutti i principali club europei, ma per il momento sta bene al Milan. Però, se dovesse arrivare un'offerta che interessi a lui e al suo club, la situazione potrebbe cambiare".



E per gennaio occhio al Psg dove allena Unai Emery, l'allenatore che lo voluto a Siviglia e con cui ha vinto due Europa League consecutive.