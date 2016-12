Milan, il giallo del tweet di Albertini

Il giallo del tweet di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan. Stamattina sul suo profilo Twitter è spuntato lo striscione "Io non sono interista". E' rivolto a Marco Fassone? Dirigente di Juventus, Napoli e Inter sarà il nuovo ad e dg, dopo il closign con la cordata cinese. Albertini, insieme ad Ambrosini, Costacurta e Maldini, era tra i papabili per entrare nella nuova dirigenza.